Александр Лукашенко: «Прирост населения, повышение трудового потенциала - вопрос национальной безопасности»

Александр Лукашенко: «Я прочитал анализ по странам: допустим, в Германии очень сильные выплаты, а рождаемость практически как в Беларуси. И там, где не очень поддерживают семьи, там такая же рождаемость» Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ

В 2018 году в Беларуси рождаемость снизилась на 8%, если сравнивать с 2017-м. На совещании президента обсуждали демографическую ситуацию. Глава государства призвал оптимизировать механизмы поддержки семей

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Александр Лукашенко заявил, что надо совершенствовать меры государственной поддержки семей, воспитывающих детей. Разговор должен идти не только о внедрении новых механизмов, но о совершенствовании системы в целом.

- У нас и так уже добавлено настолько, что ни одна страна в мире не поддерживает так семьи с детьми, как мы. У нас, по-моему, до 11 разных пособий. Я прочитал анализ по странам: допустим, в Германии очень сильные выплаты, а рождаемость практически как в Беларуси. И там, где не очень поддерживают семьи, там такая же рождаемость, - цитирует президент belta.by.

Глава государства призвал сосредоточить внимание на тех вещах, которые наиболее важны и работают:

- Может, нам где-то усилить поддержку, а где-то какую-то мелочь, которая не работает, вообще убрать. К примеру, если мы примем приличное решение по обеспечению многодетных семей жильем, то, естественно, это стимул. Жилье для семьи - это все. А если вы на санаторно-курортное лечение отправляете и даете человеку три доллара - это вы просто распыляете денежные средства. Поэтому нам надо серьезно подумать.

Демографический вопрос стоит остро.

- Если не принимать упреждающих мер, то, по прогнозам специалистов, тенденции к снижению численности населения и его старения будут только усиливаться вплоть до 2040 года, - отметил Александр Лукашенко.

Оплачиваемый отпуск по уходу за ребенком до трех лет, льготное кредитование для многодетных и программа семейного капитала - это те меры, которые, по мнению Лукашенко работают.

- Надо подумать: если уж усиливать - то меры, которые работают, и убирать те, которые не работают. Все равно человек в результате получит больше, - отметил глава государства.

- Прирост населения, повышение трудового потенциала - вопрос национальной безопасности, и для нас он звучит так же остро, как для других развитых стран, - добавил президент.

Статистические данные таковы: в 2018 году в Беларуси родилось менее 95 тыс. детей, что на 8% меньше в сравнении с 2017-м. Уровень смертности остается достаточно высоким: в прошлом году в стране умерло почти 200 тыс. человек, что на 600 человек больше, чем в 2017-м.

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