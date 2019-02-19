2019-02-19T13:52:49+03:00
Общество
КП Беларусь

Над входом в минский вокзал сменили вывеску: теперь по-белорусски и по-английски

Раньше было написано по-русски: «Железнодорожный вокзал»
Павел МИЦКЕВИЧ
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Над входом в минский вокзал сменили вывеску. Фото: twitter.com/chudentsovНад входом в минский вокзал сменили вывеску. Фото: twitter.com/chudentsov
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На здании минского железнодорожного вокзала заменили вывеску. Раньше над входом было написано по-русски: «Железнодорожный вокзал». А сейчас - крупным шрифтом по-белорусски «Чыгуначный вакзал» и ниже мелким шрифтом по-английски: Central railway station.

Ранее, примерно год назад, на минском железнодорожном вокзале появились указатели, где надписи продублированы на китайском языке.

Напомним, в 2015 году после заметки в «Комсомолке» и писем блогеров на гомельский автовокзал вернули мову.

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