Самой пожилой минчанке исполнилось 106 лет

В столице живет 63 человека, которым исполнилось 100 и более лет

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В столице Беларуси живет 63 человека, которые отпраздновали вековой юбилей или уже перешагнули 101-летний возраст. Это данные на 1 января нынешнего года. Традиционно преобладают среди долгожителей женщины - их 56, а мужчин всего семеро.

Самой пожилой минчанке исполнилось уже 106 лет, она живет в Московском районе столицы, сообщает со ссылкой на Министерство труда и соцзащиты Беларуси агентство Минск-Новости.

А всего в стране на начало года насчитывалось 386 человек, которым исполнилось сто и более лет. Мужчин из них всего 40. До 110-летнего возраста дожили восемь белорусов.

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