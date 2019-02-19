2019-02-19T13:28:16+03:00
Происшествия
КП Беларусь

Мотивом стало наличие долгов: подробности нападения на инкассатора в Бресте

Брестчанина скоро будут судить за разбой
Оксана БРОВАЧ
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Фото: Onlinebrest.byФото: Onlinebrest.by
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Попытка ограбить инкассатора произошла в центре Бреста 27 ноября 2018 года. Тогда 33-летний неработающий брестчанин с электрошокером попытался вырвать сумку с деньгами у инкассатора, который вышел из отделения банка. Грабителя задержал напарник банковского сотрудника. Мужчине предъявлено обвинение в разбое. Вскоре дело будет рассматриваться в суде.

Подробностями резонансного нападения поделился начальник управления Следственного комитета по Брестской области Александр Рахманов.

- Мотивом такого дерзкого преступления стало наличие долгов, в том числе по кредитам. Проблему он хотел решить, напав на инкассатора во время переноса выручки от банка к служебному автомобилю. Мужчина тщательно подготовился. В интернете прочитал, что якобы у инкассаторов при сборе наличности при себе нет оружия, а в случае нападения они не имеют права преследовать. Он осматривал банковские учреждения, чтобы доступ был удобным для совершения преступления. Заранее купил электрошокер и арендовал квартиру, где оставил сменную одежду, чтобы переодеться после нападения. Там же он собирался оставить похищенные деньги, - цитирует belta.by Рахманова.

Перед нападением мужчина спрятался за деревом, мимо которого должен был пройти инкассатор. Когда он вышел из банка с деньгами, грабитель повалил его на землю и пытался обезвредить электрошокером. Ему удалось вырвать из рук инкассатора сумку - в ней было примерно 100 тысяч долларов в эквиваленте.

Известно, что мужчина имеет высшее образование. На момент нападения он был безработным.

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