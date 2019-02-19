Заслуженный артист Александр Кашперов разыграет сегодня суперпризы от «Евроопт»!

Кому достанутся большие деньги и три автомобиля?

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Сегодня вечером у заслуженного артиста Республики Беларусь Александра Кашперова будет необычная и почетная роль. Актер Театра-студии киноактера, профессор Белорусской государственной академии искусств поможет разыграть суперпризы 108-го тура игры «Удача в придачу!»

Главный приз!

Кому достанется 100 000 рублей и два денежных приза по 50 000 рублей? Кто станет обладателем трех новеньких белых внедорожников «Джили Эмгранд Х7»? Это мы узнаем уже сегодня вечером. Наблюдать за ходом розыгрыша можно будет там, где решается судьба главных призов, - в минском ТРЦ «Е-сити» на ул. Денисовской, 8, или в прямом эфире на телеканале ОНТ, на сайте evroopt.by и на страничках «Евроопт» в социальных сетях. Начало - в 18.20. Не пропустите!

Два участника 108-го тура выиграют сегодня по 50000 рублей

И еще сегодня более 20 000 покупателей магазинов «Евроопт», онлайн-гипермаркетов «Е-доставка» и «ГиперМолл» получат денежные призы.

Кто получит сегодня ключи от новой машины?

Удачи всем, кто в игре!