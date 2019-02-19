2019-02-19T20:52:29+03:00
Общество
КП Беларусь

Кто сегодня выиграл 100 тысяч рублей от «Евроопт»?

Заслуженный артист Александр Кашперов определил счастливчиков 108-го тура
Раиса ЮДИНА
Поделиться:
Александр КашперовАлександр Кашперов
Изменить размер текста:

Сегодня были разыграны призы 108-го тура игры «Удача в придачу!» от «Евроопт». Главным вестником удачи для участников игры стал заслуженный артист Республики Беларусь Александр Кашперов. Обладателем самой крупной денежной суммы, разыгранной в этом туре, стала Ирина Насытко из Гродно.

А Валентина Микулина из Минска и Тамара Задорожная из Жлобина выиграли по 50 тысяч рублей.

Белые внедорожники «Джили Эмгранд Х7» выиграли Ксения Журавлева из городского поселка Свислочь Пуховичского района, Наталия Кушель из Минска и Ольга Бондаренко из Заславля Минского района.

И это далеко не все счастливчики! Сегодня среди участников игры было разыграно еще более 20 тысяч денежных призов!

Поздравляем победителей!

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Золотова возместила имущественный вред "Беларусь сегодня"
На участке МКАД временно ограничат движение 20 февраля
Минчанин украл копилку с деньгами у соседа по съемной квартире
Муж забил палкой 82-летнюю жену из-за ревности
В Бресте на остановках появятся электронные табло
Бесплатная попытка ЭКО поможет родиться тысячам здоровых детей
В магазинах «Еврошоп» в Бресте и Гомеле продавали панно со свастикой
«Мы представители бывшего единого государства, Речи Посполитой». Беларусь, Литва, Польша готовятся к ЧЕ-2026 по гандболу
В пункте пропуска Козловичи поляк пошел оформлять документы, а его грузовик загорелся
В Гродно с погоней задерживали пьяного лихача
Житель Гродно украл у бывшего соседа деньги, но потом сознался
В кинотеатрах Гомельской области показывали запрещенные фильмы