Кто сегодня выиграл 100 тысяч рублей от «Евроопт»?

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Сегодня были разыграны призы 108-го тура игры «Удача в придачу!» от «Евроопт». Главным вестником удачи для участников игры стал заслуженный артист Республики Беларусь Александр Кашперов. Обладателем самой крупной денежной суммы, разыгранной в этом туре, стала Ирина Насытко из Гродно.

А Валентина Микулина из Минска и Тамара Задорожная из Жлобина выиграли по 50 тысяч рублей.

Белые внедорожники «Джили Эмгранд Х7» выиграли Ксения Журавлева из городского поселка Свислочь Пуховичского района, Наталия Кушель из Минска и Ольга Бондаренко из Заславля Минского района.

И это далеко не все счастливчики! Сегодня среди участников игры было разыграно еще более 20 тысяч денежных призов!

Поздравляем победителей!