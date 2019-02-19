2019-02-19T14:45:52+03:00
Общество
КП Беларусь

В кинотеатрах Гомельской области показывали запрещенные фильмы

Кинозрелищные предприятия региона незаконно получили из бюджета почти 380 тыс. рублей субсидий
Павел МИЦКЕВИЧ
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В кинотеатрах Гомельской области показывали запрещенные фильмыВ кинотеатрах Гомельской области показывали запрещенные фильмыФото: Павел МИЦКЕВИЧ
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Комитет госконтроля Гомельской области проверил кинозрелищные предприятия региона и выяснил, что они незаконно получили из бюджета почти 380 тыс. рублей субсидий. Размер субсидий зависит от числа показов фильмов в год, а при невыполнении плана выделенные деньги должны быть возвращены в бюджет пропорционально невыполненному числу показов.

Например, во многих районах фактическое количество показов фильмов включали сеансы социальных видео, а также роликов видеокабины 5D, которые не внесены в госрегистр фильмов, поэтому являются запрещенными к показу в Беларуси. А некоторых запланированных сеансов просто не было, констатирует Комитет госконтроля.

- В бюджет по итогам контрольно-аналитических мероприятий возмещено 72,5 тыс. руб., возбуждено два уголовных дела, - сообщает КГК. - Информация о выявленных нарушениях направлена в Гомельский облисполком для принятия мер.

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