Житель Гродно украл у бывшего соседа деньги, но потом сознался

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22-летний мужчина проживает в одном из общежитий Гродно. У него остался дубликат ключа от одного из блоков, где ранее он проживал со знакомый. Когда во время уборки этот ключ попался на глаза, в мыслях у него появился хитрый план. Хозяин комнаты работал в ночную смену. Зная, где хранятся сбережения, парень открыл дверь своим ключом и похитил часть находившейся там суммы - 300 долларов США и 400 белорусских рублей. Падкий на легкие деньги молодой человек небольшую сумму потратил на продукты и сигареты, остальное проиграл в игровых клубах. Однако после этого его стала мучить совесть, он обо всем рассказал товарищу и принял решение сознаться в содеянном.

- Через три дня после совершенного преступления гродненец, 1997 года рождения, написал явку с повинной. В отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 205 Уголовного кодекса Республики Беларусь, санкция которой предусматривает до четырех лет лишения свободы, - сообщил оперуполномоченный ОУР Октябрьского РОВД г. Гродно старший лейтенант милиции Евгений Брайчук.