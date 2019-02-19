В Гродно с погоней задерживали пьяного лихача

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Только путем преследования и блокирования в Гродно удалось задержать пьяного за рулем. Погоня по улицам областного центра произошла поздно вечером 18 февраля. Содержание алкоголя у задержанного водителя примерно в четыре раза превышало максимально допустимое. А началось все из-за ссоры с женой. Поругавшись с ней, водитель-дальнобойщик решил переночевать на рабочем месте - в своей грузовой машине.

- Для этого поехал в сторону города на легковой «Хонде». Двигался очень медленно с включенной аварийной световой сигнализацией. На подъезде к городу не выполнил требования об остановке и скрывался от экипажа ГАИ. На въезде в Гродно его встречал другой наряд, - сообщает ГАИ УВД Гродненского облисполкома.

Увидев инспектора, который жезлом давал сигнал об остановке, водитель сначала резко сбросил скорость, прижавшись к бордюру, а потом внезапно газанул и свернул на АЗС. Там его и задержали.