В пункте пропуска Козловичи поляк пошел оформлять документы, а его грузовик загорелся

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Небольшое ЧП случилось на территории пункта пропуска Козловичи. Сотрудникам Брестской таможни пришлось оперативно устранить возгорание грузового автомобиля, сообщает customs.gov.by. Все случилось в тот момент, когда водитель автомобиля, гражданин Республики Польша, находился в зале таможенного оформления. Таможенники обесточили автомобиль, отсоединив аккумулятор, затем затушили возгорание спецсредствами еще до возвращения водителя. Другие транспортные средства, находящиеся в опасной зоне, были эвакуированы на безопасные парковочные места. Дальнейшие оперативные действия были проведены сотрудниками МЧС.