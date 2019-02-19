«Мы представители бывшего единого государства, Речи Посполитой». Беларусь, Литва, Польша готовятся к ЧЕ-2026 по гандболу

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В июне 2018 года в шотландском Глазго на 14-м конгресс Европейской федерации гандбола (ЕГФ) и председатель Белорусской федерации гандбола Владимир Коноплев обсуждал с президентом Олимпийского комитета Польши и Польской федерации гандбола Анджеем Красницким возможность совместно провести чемпионат Европы по гандболу. Сейчас эта идея получила новый виток. Сегодня в Минске говорили о заявке трех стран. Руководители федераций гандбола Беларуси, Литвы и Польши подписали соглашение о намерении подать заявку на проведение турнира в трех странах. Назначение хозяев чемпионата Европы-2026 предположительно состоится на конгрессе Европейской федерации гандбола в 2021 году. Пока стороны договорились разработать и подписать дорожную карту по подготовке и подаче заявки до 2020 года.

- Почему так рано начинаем работу? Этот вопрос, возможно, будет решаться в 2021 году на очередной конференции ЕГФ, - цитирует Коноплева pressball.by. - Мы как представители бывшего единого государства, Речи Посполитой, решили попробовать, посмотреть, что у нас получится на фоне других европейских стран. Вчера мы подписали соответствующий протокол о намерениях.