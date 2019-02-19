В магазинах «Еврошоп» в Бресте и Гомеле продавали панно со свастикой

За это директора торговой точки в Гомеле наказали штрафом в 6,5 тыс. рублей

Изменить размер текста: A A

В магазинах Гомеля и Бреста милиция заметила товар, на котором изображена свастика. Это панно с рисунком вазы с букетом цветов, а в углу картинки был запрещенный знак. Такие товары появились в январе в витринах магазина «ЕврошопБел».

В МВД описали, что конкретно было изображено на панно: герб нацистской Германии времен Третьего рейха - то есть, эмблема черного орла, держащего в лапах венок со свастикой. Эта символика относится к информационной продукции, которая включена в республиканский список экстремистских материалов.

Весь запрещенный товар не только изъяли, но и составили в отношении руководителей магазинов административные протоколы. В Гомеле за «распространение информационной продукции, содержащей призывы к экстремистской деятельности или пропагандирующей такую деятельность» суд наказал директора торговой точки штрафом в 6,5 тыс. рублей. А в Бресте суд пройдет в ближайшие дни.

Скорее всего, панно со свастикой привезли из Китая, добавили в МВД.