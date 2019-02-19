Бесплатная попытка ЭКО поможет родиться тысячам здоровых детей

Об этом было заявлено по итогам совещания у главы государства о демографической ситуации в стране

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Министр труда и социальной защиты Ирина Костевич отметила, что в 2015 году в Беларуси был зарегистрирован пик рождаемости. Тогда родилось около 120 тысяч детей. Но после этого рождаемость стала снижаться. В прошлом году менее 95 тысяч детей появились на свет.

На совещании рассматривалась возможность предоставления семьям одной бесплатной попытки проведения ЭКО, сообщает belta.by.

- Как министерство мы за. Это позволит получить дополнительно от 1,5 тыс. до 2 тыс. детей – хороших, здоровых детей, граждан Республики Беларусь. Почему бы не двигаться в этом направлении? Правильный шаг, и к этому надо двигаться, - считает министр.

Доработанные предложения рассмотрят на очередном совещании у президента, после чего будет приниматься окончательное решение.