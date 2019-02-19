В Бресте на остановках появятся электронные табло

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На центральных остановках устанавливаются электронные табло, где в онлайн-режиме будет транслироваться информация о движении транспорта. Монтаж конструкций уже завершен на остановочных пунктах: "Университет", "ЦУМ", "Проспект Машерова" и "МОПРА". В дальнейшем такие же табло появятся на остановках: "Технический университет", "Парк 1 Мая", "Бульвар Шевченко", "Рынок "Лагуна" и "Махновича".

- Сначала мы взяли остановки с наибольшим скоплением пассажиров. Затем постараемся охватить основные артерии города, планируем установить там конструкции в течение года, - сообщил belta.by первый заместитель председателя горисполкома Вадим Кравчук.

Проект совместно реализуют КТУП "Брестгортранс", ОАО "Брестский автобусный парк", КУТП "Троллейбусный парк" и перевозчики, работающие на маршрутах экспресс-сообщения. Они подключатся к единой информационной системе IBA AVM, что будет координировать движение всего общественного транспорта. Эту функцию на себя возьмет диспетчерский центр, созданный на базе "Брестгортранса".

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