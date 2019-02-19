Муж забил палкой 82-летнюю жену из-за ревности

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Вечером 18 февраля в Мстиславле между мужчиной и его 82-летней супругой произошел конфликт на почве ревности. Подозреваемый был в состоянии алкогольного опьянения. Он избил жену руками и палкой. От полученных травм женщина скончалась на месте происшествия.

Возбуждено уголовное дело в отношении 80-летнего местного жителя, подозреваемого в убийстве заведомо престарелой жены. Пенсионер задержан, решается вопрос о применении к нему меры пресечения, сообщает СК.

Следователи провели неотложные следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия. Назначен ряд экспертных исследований, производство которых поручено специалистам управления Государственного комитета судебных экспертиз по Могилевской области.