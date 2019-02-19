Минчанин украл копилку с деньгами у соседа по съемной квартире

Изменить размер текста: A A

В милицию обратился молодой человек и сообщил, что в съемной квартире из прихожей пропала его копилка с деньгами.

На место происшествия выбыла следственно-оперативная группа, в ходе осмотра были изъяты криминалистические следы. Сотрудники милиции, опросили заявителя и провели комплекс розыскных мероприятий. Была установлена личность злоумышленника, и он был задержан. Им оказался оказался сосед потерпевшего по съемной квартире.

Ранее не судимый 27-летний житель Минска был задержан отделом уголовного розыска Октябрьского РУВД Минска. Он похитил у соседа копилку, в которой находилось около 400 белорусских рублей, сообщила официальный представитель Октябрьского РУВД Минска Эвелина Дручинина.

В ходе проверки было установлено, что в момент совершения преступления злоумышленник находился в состоянии алкогольного опьянения. После кражи он обменял монеты на более крупные купюры, и все деньги потратил на продукты и спиртное.