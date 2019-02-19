На участке МКАД временно ограничат движение 20 февраля

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На внутреннем кольце МКАД 1 февраля в районе 10-й городской клинической больницы произошла авария, в которой погибли три человека.

– Завтра в 20.30 на месте ДТП запланировано проведение следственного эксперимента. В этой связи движение в крайней правой полосе в направлении ул. Ташкентской будет временно запрещено, – сообщили belta.by в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

В ГАИ просят учитывать эту информацию при выборе маршрута передвижения.

Ранее сообщалось, что утром 1 февраля на МКАД столкнулись грузовая автомашина Scania и погрузчик. После удара погрузчик столкнулся с еще тремя легковыми автомобилями - Mazda, Opel и Citroen. Водитель и пассажир Mazda погибли на месте происшествия. Еще несколько человек были доставлены в больницу, один из пострадавших скончался. Было возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.317 УК (нарушение ПДД или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц). Водитель грузовика был задержан.