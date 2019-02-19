Золотова возместила имущественный вред "Беларусь сегодня"

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Главный редактор художественно-редакционного отдела ООО "ТУТ БАЙ МЕДИА" Марина Золотова возместила имущественный вред, причиненный издательскому дому "Беларусь сегодня" неустановленными лицами из числа работников ООО "ТУТ БАЙ МЕДИА", пишет СБ.

Напомним, главного редактора портала Марину Золотову, редакторов Галину Уласик, Анну Калтыгину, Анну Ермаченок и журналистку БелаПАН Татьяну Коровенкову задержали на трое суток из-за жалобы информагентства «БелТА». Журналистов подозревали в том, что они заходили в закрытую платную новостную ленту агентства, используя чужие логины и пароли, и брали новости, не дожидаясь их публикации в открытом доступе на сайте.

В конце ноября 2018 всех подозреваемых по этому делу освободили от уголовной ответственности и привлекли к административной - журналисты должны были выплатить штрафы и компенсировать ущерб – от 3 до 17 тысяч рублей. Марина Золотова осталась единственной обвиняемой по «делу БелТА».

12 февраля суд Заводского района Минска начал рассматривать дело Марины Золотовой.