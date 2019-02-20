2019-02-20T10:20:44+03:00
Экономика
КП Беларусь

Премьер-министр Сергей Румас рассказал, что средняя зарплата в январе упала до 982 рублей

В декабре зарплаты наконец-то превысили заветную 1000 рублей, но ненадолго
Яна ПТИЧКИНА
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Средняя зарплата в январе снова ниже 1000 рублей.Средняя зарплата в январе снова ниже 1000 рублей.Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ
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Во вторник, 19 февраля, правительство собралось на заседание, посвященное социально-экономическому развитию страны в прошлом году и выполнению планов года текущего. А после премьер-министр Сергей Румас поделился данными о том, сколько жители страны заработали в январе.

- Уже есть статистика за январь - средняя зарплата составила 982 рубля и, в принципе, находится в рамках прогноза правительства, - цитирует главу правительства belta.by.

При этом в декабре, по данным Белстата, средняя зарплата по стране составила 1115 руб. 30 коп. Разница - 133 руб. 30 коп. Но в декабре зарплаты всегда заметно подскакивают из-за всевозможных новогодних премий, тринадцатых зарплат и прочих бонусов.

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