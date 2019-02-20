2019-02-20T10:00:02+03:00
Происшествия
КП Беларусь

Под Оршей водитель влетел в ограждение, пришлось вызывать спасателей

Сейчас мужчина в больнице
Яна ПТИЧКИНА
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Под Оршей водитель влетел в ограждение, пришлось вызывать спасателей. ФОТО: 112.byПод Оршей водитель влетел в ограждение, пришлось вызывать спасателей. ФОТО: 112.by
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ДТП случилось возле деревни Стаховка Оршанского района. Вечером во вторник, 19 февраля, 50-летний водитель за рулем легковушки не справился с управлением и врезался в ограждение. К счастью, водитель остался жив, но сам выбраться из поврежденного автомобиля не смог. На помощь пришли сотрудники МЧС и деблокировали мужчину. Как сообщает 112.by, сейчас водитель находится в больнице с травмами различной степени тяжести.

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