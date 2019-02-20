С 2021 года в Беларуси может заработать ипотека

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- Это пока еще сырой документ, по нему предстоит широкая дискуссия. Очень много моментов нам еще нужно балансировать с государственными органами, чтобы максимально обезопасить наших граждан при внедрении этого института, - цитирует belta.by министра экономики Дмитрия Крутого.

Глава ведомства предполагает, что ипотека в Беларуси может заработать уже в 2021 году. Но все будет зависеть от того, какими окажутся макроэкономические параметры в 2019 и 2020 годах.

Кстати, возможность введения ипотеки чиновники рассматривали уже давно. В 2016 году бывший вице-премьер Анатолий Калинин говорил, что это станет возможно лишь после того, как инфляция снизится до 5 - 7%. Именно это и произошло. По итогам прошлого года цены выросли на 5,6%, план на этот год - 5%.