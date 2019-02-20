2019-02-20T11:24:24+03:00
Происшествия
КП Беларусь

Грузовик проезжал под эстакадой и снес трубу газопровода

Утечки не случилось благодаря тому, что сработали регуляторы
Яна ПТИЧКИНА
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Грузовик проезжал под эстакадой и снес трубу газопровода. ФОТО: 112.byГрузовик проезжал под эстакадой и снес трубу газопровода. ФОТО: 112.by
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ЧП произошло днем во вторник, 19 февраля, в промзоне в Микашевичах. Случилось следующее: грузовик МАЗ 5516 выезжал из промзоны, но не опустил кузов и из-за этого зацепил 41-метровую трубу газопровода. Труба деформировалась. Но, к счастью, обошлось без утечки газа и пострадавших. Как сообщает 112.by, на регуляторном пункте сработал клапан-отсекатель. Правда, в итоге на некоторое время пришлось остановить газоснабжение производственной котельной.

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