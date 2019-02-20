2019-02-20T11:56:40+03:00
Происшествия
КП Беларусь

Из-за пожара в гомельской многоэтажке пришлось эвакуировать 16 человек

Один попал в больницу
Яна ПТИЧКИНА
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Из-за пожара в гомельской многоэтажке пришлось эвакуировать 16 человекИз-за пожара в гомельской многоэтажке пришлось эвакуировать 16 человек
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Пожар случился на первом этаже девятиэтажки по улице Хатаевича в Гомеле вечером во вторник, 19 февраля. Его предварительная причина - неосторожность с огнем при курении. Прибывшие на место спасатели обнаружили, что владелец квартиры успел уйти из нее сам и не пострадал. Но на балконе оставался сын хозяина. Как передает 112.by, его в бессознательном состоянии передали медикам, сейчас он находится в больнице с диагнозом «отравление продуктами горения».

Помимо этого из здания пришлось эвакуировать 16 человек, в том числе двоих детей. Среди них пострадавших нет. Пожар спасатели ликвидировали.

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