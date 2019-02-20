2019-02-20T12:39:06+03:00
Общество
КП Беларусь

Месть начальству: уволенная женщина угнала и разбила служебную машину

Теперь в отношении нее возбуждено уголовное дело
Яна ПТИЧКИНА
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Женщина угнала служебную машину из-за того, что не была согласна с увольнением. ФОТО: УВД Гродненского облисполкомаЖенщина угнала служебную машину из-за того, что не была согласна с увольнением. ФОТО: УВД Гродненского облисполкома
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Курьезная и одновременно драматичная история произошла в Ивьевском районе. 39-летняя заведующая молочно-товарной фермой одного из хозяйств пришла на работу пьяной. Руководству это, понятно дело, не понравилось, и оно решило женщину уволить. Та с этим решением была категорически не согласна и в отместку угнала с фермы служебный внедорожник «Нива».

Но уехать далеко бывшей заведующей не удалось. Буквально через несколько километров машина съехала в кювет и перевернулась. Как сообщает belta.by, серьезно женщина не пострадала, но теперь в отношении нее возбуждено уголовное дело за угон.

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