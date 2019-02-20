КП Беларусь
Девушка перебегала дорогу на красный, чтобы успеть на автобус. Ее сбила машина
Теперь она в больнице
Девушка решила перебежать дорогу на красный, чтобы успеть на автобус, и попала под машину.Фото: Павел МАРТИНЧИК
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ДТП произошло в Лиде. К остановке подъехал автобус, и 27-летняя девушка, чтобы не опоздать на него, решила перебежать дорогу на красный. По сторонам не посмотрела - и оказалась под колесами легковушки. Как сообщает grodnoinews.by, девушку с многочисленными ушибами и переломами увезли в больницу. Каких-либо подробностей о ее состоянии на данный момент нет.