2019-02-20T13:21:37+03:00
Происшествия
КП Беларусь

Девушка перебегала дорогу на красный, чтобы успеть на автобус. Ее сбила машина

Теперь она в больнице
Яна ПТИЧКИНА
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Девушка решила перебежать дорогу на красный, чтобы успеть на автобус, и попала под машину.Девушка решила перебежать дорогу на красный, чтобы успеть на автобус, и попала под машину.Фото: Павел МАРТИНЧИК
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ДТП произошло в Лиде. К остановке подъехал автобус, и 27-летняя девушка, чтобы не опоздать на него, решила перебежать дорогу на красный. По сторонам не посмотрела - и оказалась под колесами легковушки. Как сообщает grodnoinews.by, девушку с многочисленными ушибами и переломами увезли в больницу. Каких-либо подробностей о ее состоянии на данный момент нет.

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