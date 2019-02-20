Будьте внимательны: мошенники в Инстаграме выдают себя за Беларусбанк

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Мошенническая схема выглядит так. Пользователи Инстаграма видят в ленте рекламное объявление, якобы опубликованное банком (злоумышленники даже использовали его настоящий логотип). В нем всем желающим предлагают пройти викторину и получить денежный выигрыш. А вот за его перечисление нужно заплатить комиссию, которая на самом деле перечислялась мошенникам.

Как сообщает belta.by со ссылкой на Беларусбанк, существует и еще один поддельный аккаунт, в котором первой тысяче подписчиков обещают дать сертификат на 50 рублей (чего, разумеется, не происходит). В банке просят быть внимательнее и не открывать незнакомые ссылки.