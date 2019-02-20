В Орше во время детского турнира по хоккею родители устроили драку
В Орше в Ледовом дворце проходил хоккейный турнир среди детских команд. Во время одного из матчей родители устроили драку на трибуне. Видео появилось в Инстаграм-аккаунте «Новости Новополоцк/Полоцк». В комментариях сообщили, что в этот момент играли команды из Орши и Гродно.
В потасовках участвовали минимум пять человек. Особенно активничал мужчина в хоккейном джерси красного цвета (скорее всего, гродненского «Немана»).
Драки на хоккейных турнирах среди детей не редкость, но чаще это происходит на льду, когда у юных игроков зашкаливают эмоции.
Видеофакт: массовая драка на детском хоккейном матче в Молодечно
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Массовая драка родителей на детском матче в Орше.Видео: facebook.com/Гордей Новополоцкий