В Орше во время детского турнира по хоккею родители устроили драку

Драки в хоккее частое явление. Но вот на трибунах среди родителей... Фото: Святослав ЗОРКИЙ

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В Орше в Ледовом дворце проходил хоккейный турнир среди детских команд. Во время одного из матчей родители устроили драку на трибуне. Видео появилось в Инстаграм-аккаунте «Новости Новополоцк/Полоцк». В комментариях сообщили, что в этот момент играли команды из Орши и Гродно.

В потасовках участвовали минимум пять человек. Особенно активничал мужчина в хоккейном джерси красного цвета (скорее всего, гродненского «Немана»).

Драки на хоккейных турнирах среди детей не редкость, но чаще это происходит на льду, когда у юных игроков зашкаливают эмоции.

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