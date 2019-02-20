В Витебске таксист сбил 83-летнего пешехода и скрылся

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Авария произошла днем в понедельник, 18 февраля. 21-летний таксист ехал по двору одного из домов по улице Лазо в Витебске и в какой-то момент сбил 83-летнего пешехода. Пострадавшего доставили в травматологическое отделение больницы. А вот виновник ДТП с места скрылся. Сейчас по факту происшествия проводится проверка.

В ГАИ Витебска напоминают о том, что по правилам в жилой и пешеходной зоне можно ехать со скоростью не больше 20 км/ч, а покидать место ДТП виновнику аварии нельзя.