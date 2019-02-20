2019-02-20T15:59:54+03:00
Происшествия
КП Беларусь

В Витебске таксист сбил 83-летнего пешехода и скрылся

Пострадавший находится в больнице с травмами
Яна ПТИЧКИНА
Поделиться:
В Витебске таксист сбил 83-летнего пешехода и скрылсяВ Витебске таксист сбил 83-летнего пешехода и скрылсяФото: Павел МАРТИНЧИК
Изменить размер текста:

Авария произошла днем в понедельник, 18 февраля. 21-летний таксист ехал по двору одного из домов по улице Лазо в Витебске и в какой-то момент сбил 83-летнего пешехода. Пострадавшего доставили в травматологическое отделение больницы. А вот виновник ДТП с места скрылся. Сейчас по факту происшествия проводится проверка.

В ГАИ Витебска напоминают о том, что по правилам в жилой и пешеходной зоне можно ехать со скоростью не больше 20 км/ч, а покидать место ДТП виновнику аварии нельзя.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Белорусские пограничники задержали россиянина, который пытался нелегально попасть в Польшу
Владимир Путин: Считаю правильным активное углубление взаимодействия в рамках Союзного государства
Несовершеннолетняя футбольная фанатка из Бреста избила школьницу из Минска
В Орше во время детского турнира по хоккею родители устроили драку
Будьте внимательны: мошенники в Инстаграме выдают себя за Беларусбанк
Теплый февраль: побит температурный рекорд почти 70-летней давности
Девушка перебегала дорогу на красный, чтобы успеть на автобус. Ее сбила машина
Месть начальству: уволенная женщина угнала и разбила служебную машину
Из-за пожара в гомельской многоэтажке пришлось эвакуировать 16 человек
Грузовик проезжал под эстакадой и снес трубу газопровода
С 2021 года в Беларуси может заработать ипотека
Под Оршей водитель влетел в ограждение, пришлось вызывать спасателей
Премьер-министр Сергей Румас рассказал, что средняя зарплата в январе упала до 982 рублей
Золотова возместила имущественный вред "Беларусь сегодня"
На участке МКАД временно ограничат движение 20 февраля
Кто сегодня выиграл 100 тысяч рублей от «Евроопт»?
Минчанин украл копилку с деньгами у соседа по съемной квартире
Муж забил палкой 82-летнюю жену из-за ревности
В Бресте на остановках появятся электронные табло
Бесплатная попытка ЭКО поможет родиться тысячам здоровых детей
В магазинах «Еврошоп» в Бресте и Гомеле продавали панно со свастикой
«Мы представители бывшего единого государства, Речи Посполитой». Беларусь, Литва, Польша готовятся к ЧЕ-2026 по гандболу
В пункте пропуска Козловичи поляк пошел оформлять документы, а его грузовик загорелся
В Гродно с погоней задерживали пьяного лихача
Житель Гродно украл у бывшего соседа деньги, но потом сознался
В кинотеатрах Гомельской области показывали запрещенные фильмы