Несовершеннолетняя футбольная фанатка из Бреста избила школьницу из Минска

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Несколько дней назад в интернет попало видео, на котором одна девушка избивает другую в подъезде. В столичной милиции провели расследование и выяснили, что эта история произошла еще в начале февраля. 17-летняя минчанка познакомилась с двумя девушками из Бреста. В результате они оказались в одной компании, собравшейся в квартире в Минске, чтобы выпить. Однако под утро между девушками завязался конфликт.

- Решив показать свое превосходство, жительница Бреста избила девушку. (...) Избивавшая оказалась активисткой неформального околофутбольного движения, - сообщает belta.by со ссылкой на официального представителя МВД Александра Марченко.

Кстати, буквально на днях брестчанку уже осудили на два года домашней "химии" за хищение денег. А материалы нового дела уже направлены в Следственный комитет.