Владимир Путин: Считаю правильным активное углубление взаимодействия в рамках Союзного государства

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В среду, 20 февраля, российский президент Владимир Путин выступил с ежегодным обращением к парламенту. Среди прочего затронул и тему Союзного государства.

- Считаю правильным активное углубление взаимодействия в рамках Союзного государства. Вместе с партнерами по интеграции продолжим формировать общие рынки, укреплять внешние связи Евразийского экономического союза, - цитирует Путина belta.by. - В том числе предстоит воплотить в жизнь уже принятые решения о сопряжении ЕАЭС с китайской инициативой «Один пояс, один путь» как пролога к созданию большого евразийского партнерства.