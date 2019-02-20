2019-02-20T17:51:33+03:00
Происшествия
КП Беларусь

Белорусские пограничники задержали россиянина, который пытался нелегально попасть в Польшу

Сейчас его личность устанавливают
Яна ПТИЧКИНА
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Белорусские пограничники задержали россиянина, который пытался нелегально попасть в Польшу.Белорусские пограничники задержали россиянина, который пытался нелегально попасть в Польшу.Фото: Оксана БРОВАЧ
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54-летний мужчина, который, по его словам, является гражданином России, попытался тайком пересечь белорусско-польскую границу. Однако его задержали пограничники. При себе у мужчины был только один документ - справку об освобождении из мест лишения свободы.

- Он признался, что намеревался незаконно попасть в Польшу с целью поиска лучших жизненных условий, - сообщает belta.by со ссылкой на Госпогранкомитет.

Сейчас личность несостоявшегося нелегального мигранта устанавливается. Вдобавок начат административный процесс по нескольким статьям: незаконное пересечение границы, нарушение пограничного режима, нарушение правил пребывания.

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