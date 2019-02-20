2019-02-20T18:51:11+03:00
Общество
КП Беларусь

Виза в ЕС подорожает с 60 до 80 евро, но для белорусов может и подешеветь

Новые правила вступят в силу не ранее, чем через полгода
Надежда СЕРГЕЕВА
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Виза в ЕС подорожает с 60 до 80 евро. Для белорусов удешевление еще возможноВиза в ЕС подорожает с 60 до 80 евро. Для белорусов удешевление еще возможноФото: Оксана БРОВАЧ
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20 февраля страны ЕС одобрили соглашение, достигнутое Европейским парламентом и Советом Европы, по модернизации общей визовой политики ЕС, сообщили в фейсбуке представительства Европейского союза в Беларуси. В соответствии с этим, увеличится визовый сбор с 60 до 80 евро.

Европарламент должен утвердить достигнутое соглашение. Также Европарламент и Совет ЕС должны официально принять согласованные изменения. Это произойдет в ближайшие месяцы. После этого текст будет опубликован в официальном журнале Европейского союза. Новые правила начнут действовать только через 6 месяцев после этого.

В данный момент Европейский союз ожидает одобрения белорусской стороной проекта договора об упрощении визового режима между ЕС и Беларусью. Среди других мер соглашение предусматривает установление визового сбора в размере 35 евро и отменяет визовый сбор полностью для целого ряда категорий граждан (например, для членов семьи, школьников и студентов, детей в возрасте до 12 лет и представителей общественных организаций).

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