За домогательство к школьнице жителя Лоева посадили на 6,5 года

За домогательство к школьнице жителя Лоева посадили на 6,5 лет Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

Мужчина напал на девочку, которая шла из школы

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59-летнего жителя Лоева судили за покушения на действия сексуального характера в отношении заведомо несовершеннолетней и приговорили к шести с половиной годам лишения свободы. В октябре мужчина напал на девочку, которая шла из школы, и сексуально домогался ее.

Злоумышленник предлагал школьнице снять деньги с его банковской карты и попросил уединиться с ним под автомобильным мостом. А когда получил отказ, насильно удерживал ребенка за руку, целовал, прикасался к интимным местам. Случайный прохожий помог пресечь преступление, сообщает БелаПАН.

Ранее мужчина был судим за изнасилования, в том числе несовершеннолетней. За это он был наказан 12 годами заключения.