В центре Бреста найдены останки около 600 человек

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В январе этого года во время строительства нового жилого квартала в Бресте было обнаружено массовое захоронение узников гетто.

- Ежедневно на протяжении уже трех недель происходит подъем 40 останков. На данный момент их количество приближается к 600. Насколько известно, там располагаются две могилы. Первую сейчас заканчивают, затем специалисты перейдут ко второй. В этом месте ожидается увеличение количества останков, ориентировочно до 1 тыс. человек, - сообщила старший инспектор отдела культуры горисполкома Алла Кондак.

Председатель горисполкома Александр Рогачук на встрече с представителями еврейской общины города отметил, что раскопки будут вести до тех пор, пока все останки не будут подняты на поверхность. Также он добавил, что все останки будут подняты на поверхность и перезахоронены согласно традициям и религиозным канонам, сообщает belta.by.

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