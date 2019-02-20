Информация о половой жизни несовершеннолетних не будет передаваться в УВД

За исключением случаев, предусмотренных законодательством, когда есть угроза жизни и здоровью ребенка или других людей

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По постановлению "О диспансеризации населения" дети должны осматриваться определенными врачами-специалистами. Подростки 15-17 лет осматриваются каждый год. Для девочек предусмотрен, в том числе, осмотр гинекологом.

– Медицинские осмотры – это абсолютно добровольно, мы никого не принуждаем. По законодательству дети на все простые медицинские вмешательства, в том числе осмотры, сами могут давать или не давать согласие с возраста 14 лет, - сообщила belta.by начальник отдела медицинской помощи матерям и детям Министерства здравоохранения Беларуси Людмила Легкая.

Ситуации, которые дают повод для вмешательства правоохранителей, изложены в постановлении Совета Министров от 18 декабря 2014 года №1192: если девочка моложе 16 лет беременна, если при осмотре установлено наличие травм и повреждений, которые свидетельствуют о противоправных действиях в отношении нее (это могут быть признаки изнасилования, вмешательства для искусственного прерывания беременности), а также в тех случаях, когда ребенок сам рассказывает о таких фактах.

Тему прокомментировал и вице-премьер Игорь Петришенко. Он отметил, что слухи о том, что после плановых осмотров врачи будут сообщать в УВД о фактах половой жизни школьниц младше 16 лет, – вброс в информационное пространство, дутая, абсолютно беспочвенная сенсация. В Беларуси создан необходимый правовой механизм, утверждена соответствующая нормативная правовая база, которая обязательна для исполнения и врачами, и правоохранительными органами.

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