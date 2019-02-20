2019-02-20T21:29:06+03:00
Общество
КП Беларусь

Правительство выступает за раннее выявление онкологических заболеваний

Чтобы купировать заболевание на первой-второй стадии
Надежда СЕРГЕЕВА
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Правительство "за" раннее выявление онкологических заболеванийПравительство "за" раннее выявление онкологических заболеванийФото: Иван ВИСЛОВ
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Главный упор – на своевременную диагностику, заявил заместитель премьер-министра Беларуси Игорь Петришенко.

В ранней диагностике, считает вице-премьер, важно проведение скринингов (поиск злокачественного новообразования у человека, не имеющего никаких симптомов опухоли).

Это направление работы 20 февраля обсудили во время его посещения РНПЦ онкологии и медицинской радиологии им. Н.Н.Александрова, сообщает belta.by.

- Мы остановились на методиках раннего выявления, скрининга, чтобы своевременно определить заболевание на первой-второй стадии. На более поздних стадиях значительно сложнее помочь человеку. Мы сконцентрировались на том, как в плане организационно-методического взаимодействия усовершенствовать структуру онкологической помощи нашим гражданам, - сказал Игорь Петришенко.

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