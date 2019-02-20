Жена Владимира Макея стала ведущей на ОНТ

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Актриса Вера Полякова, супруга главы МИД Владимира Макея, вместе с актером Молодежного театра Денисом Паршиным будет вести передачу «Наше утро» на канале ОНТ. Об этом сообщается в фейсбуке передачи.

- К нашей утренней семье присоединилась новая пара ведущих! Вера Полякова и Денис Паршин – актеры театра и кино, а с сегодняшнего дня – и наши новые "будильники". Человека в центре в эфире не было видно, зато он видел всех и всё. Наш режиссер - Виктор Застрожнов. "Наше утро" – утро лучшего дня!, - написано в группе.

Вера Александровна Полякова родилась 22 октября 1978 года. В 1999 году окончила Белорусскую государственную академию искусств. Играла на сцене Национального академического драматического театра им. М. Горького, Национального академического театра им. Янки Купалы. С 2001 года служит в Театре-студии киноактера киностудии «Беларусьфильм». Известна широкому кругу зрителей по заглавной роли в сериале «Ой, ма-моч-ки!», где сыграла акушера-гинеколога Веру Михайловну.