2019-02-21T10:08:35+03:00
Происшествия
КП Беларусь

Из-за пожара в подвале в Мостах эвакуировали 15 человек

Огонь уничтожил там имущество и повредил электропроводку
Павел МИЦКЕВИЧ
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Из-за пожара в подвале в Мостах эвакуировали 15 человекИз-за пожара в подвале в Мостах эвакуировали 15 человекФото: Павел МИЦКЕВИЧ
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Около восьми часов вечера в среду спасателям в Мостах поступил звонок: загорелся подвал 5-этажного многоквартирного дома по улице Строителей. На сообщение выехали работники МЧС и выяснили, что пожар произошел в ячейке подвала. Огонь уничтожил там имущество и повредил электропроводку, которая питает квартиры второго подъезда электричеством. Причина пожара устанавливается, сообщает Гродненское областное управление МЧС.

Пожар задымил подъезд дома, поэтому спасатели эвакуировали из квартир 15 человек. С четвертого и пятого этажей по лестничному маршу спустили семерых взрослых, надев им маски, а со второго и третьего этажей эвакуировали восемь человек - из них трое детей. В итоге пострадавших нет.

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