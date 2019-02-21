Из-за пожара в подвале в Мостах эвакуировали 15 человек

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Около восьми часов вечера в среду спасателям в Мостах поступил звонок: загорелся подвал 5-этажного многоквартирного дома по улице Строителей. На сообщение выехали работники МЧС и выяснили, что пожар произошел в ячейке подвала. Огонь уничтожил там имущество и повредил электропроводку, которая питает квартиры второго подъезда электричеством. Причина пожара устанавливается, сообщает Гродненское областное управление МЧС.

Пожар задымил подъезд дома, поэтому спасатели эвакуировали из квартир 15 человек. С четвертого и пятого этажей по лестничному маршу спустили семерых взрослых, надев им маски, а со второго и третьего этажей эвакуировали восемь человек - из них трое детей. В итоге пострадавших нет.