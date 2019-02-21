2019-02-21T10:46:18+03:00
Общество
КП Беларусь

В четверг и в пятницу в Беларуси - ветер до 20 м/с

В субботу - мороз, а в начале следующей недели температура воздуха днем будет с плюсом
Павел МИЦКЕВИЧ
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В четверг и в пятницу в Беларуси - ветер до 20 м/сВ четверг и в пятницу в Беларуси - ветер до 20 м/сФото: Павел МИЦКЕВИЧ
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21 февраля по восточной половине Беларуси ветер будет северо-западным с порывами до 15 - 18 м/с. В Минске будет немного спокойнее: порывы не превысят 14 м/с, прогнозирует Белгидромет. Из-за сильного ветра в четверг в стране объявлено штормовое предупреждение.

Холодно и ветрено будет в Беларуси и назавтра. В пятницу при порывах скорость ветра будет достигать 20 м/с в Гомеле, 19 м/с - в Минске и Могилеве, 18 м/с - в Витебске, а по западу страны - 15 м/с. При этом ветер будет холодным - северным.

В выходные погода снова изменится, ветер поутихнет и сменит направление на западный. В среднем по стране днем в субботу ожидается минус 3 градуса и без осадков, а в воскресенье - плюс 2 градуса и снег, местами метели. В начале следующей недели сохранится неустойчивая погода, температура воздуха днем будет с плюсом.

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