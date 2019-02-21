В Столине в мусоре нашли портфель с патронами и порохом

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На неожиданную находку натолкнулся сортировщик мусора на местной станции сбора твердых коммунальных отходов. Об этом работник сразу сообщил руководству и в милицию. В портфеле, который вызвал переполох, нашли патроны и банки с порошком, похожим на порох.

На станцию приехала следственно-оперативная группа и эксперты. Они изъяли две банки с порохом, патроны и капсюли. Все это предстоит подвергнуть экспертизам. Назначена проверка.

- Эксперты Государственного комитета судебных экспертиз установят, относятся ли патроны к боеприпасам и пригодны ли они для стрельбы, а также является ли содержимое банок взрывчатым веществом, - комментирует официальный представитель Госкомитета судэкспертиз по Брестской области Татьяна Коток.