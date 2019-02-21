2019-02-21T12:08:40+03:00
Происшествия
КП Беларусь

В Оршанском районе микроавтобус сбил женщину

На ней не было фликеров
Майя МЕТЕЛЬСКАЯ
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ГАИ УВД Витебского облисполкома.ГАИ УВД Витебского облисполкома.
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ДТП произошло 20 февраля около 20.00 вблизи деревни Хлусово Оршанского района. По предварительной информации ГАИ УВД Витебского облисполкома, женщина шла по трассе в попутном направлении. На 155-м километре дороги Витебск - Гомель - граница Украины ее сбил микроавтобус.

Женщину без сознания забрали в реанимацию. Ее личность не установлена.

Известно, что на ней не было светоотражающих элементов. В обстоятельствах аварии теперь разбираются правоохранители. Назначена проверка.

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