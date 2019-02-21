В центре Гродно женщину ограбил и изнасиловал 23-летний пьяный парень

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В милицию о произошедшем сообщила сама пострадавшая. В ночь с 19 на 20 февраля женщина возвращалась с работы домой. Было уже около половины первого ночи. В сквере за остановкой «Центр занятости» к ней подбежал нетрезвый парень.

- Молодой человек 1995 года рождения прямо в центре города ограбил и изнасиловал женщину, которая на несколько десятков лет старше него, - рассказывает официальный представитель УВД Гродненского облисполкома Ярослав Василевский.

Парень сначала вырвал у гродненки сумочку и пустился наутек. Женщина решила догнать грабителя и вернуть свои вещи. Он остановился, повалил женщину на землю и изнасиловал ее, а потом скрылся.

Женщина нашла в себе силы сразу же сообщить обо всем в милицию. Ленинский РОВД скоординировал наряды милиции, которые находились в этот момент в центре. Спустя 10 минут служебная собака помогла задержать злоумышленника в районе городского парка.

В отношении жителя Гродно возбуждены два уголовных дела - за грабеж и изнасилование.