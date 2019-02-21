2019-02-21T12:59:10+03:00
Происшествия
КП Беларусь

Глава Следственного комитета об убийстве в Столбцах: «Картина происшествия нам ясна»

После трех дней молчания задержанный школьник стал давать показания
Майя МЕТЕЛЬСКАЯ
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Подозреваемый в убийстве школьник дает показания.Подозреваемый в убийстве школьник дает показания.Фото: Микита НЕДАВЕРКОВ
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Расследование двойного убийства в школе в Столбцах продолжается. Председатель Следственного комитета Иван Носкевич поделился некоторыми подробностями.

- По этому уголовному делу проведен уже большой объем следственных действий. Практически картина происшествия нам ясна. Для следователей в настоящий момент главная задача - выяснить не как это произошло - это уже и так понятно, а почему это произошло. В определенной степени некоторые ответы у нас уже имеются из показаний самого подозреваемого. После трех дней молчания он начал давать показания, - отметил Иван Носкевич.

По словам главы СК, к показаниям 15-летнего подростка следователи относятся критично, потому что они не всегда совпадают с реальной картиной убийства.

Кроме того, следователи изучили мобильный телефон школьника.

- Информацию с него он перед тем, как пойти на этот шаг, тщательно подчистил. Фактически удалил все записи с мобильного телефона, а также с домашнего компьютера. Мы теперь этой информацией владеем. Я не стану пока раскрывать в интересах следствия, что в этом телефоне было. Но это в некоторой степени прольет свет на мотивировку его действий, - заявил глава Следственного комитета.

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