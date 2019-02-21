КП Беларусь
В Березе 80-летнего пенсионера подозревают в педофилии
Потерпевшими стали двое малолетних детей
Пострадавшими признаны двое подростков.Фото: Оксана БРОВАЧ
Изменить размер текста:
Уголовное дело о насильственных действиях сексуального характера в отношении детей возбудили против 80-летнего жителя Березы. Как уточняют в МВД, все происходило у него дома в 2017 году. Пенсионер использовал двух подростков, которым на тот момент не было 14 лет.
Мужчину задержали сотрудники управления по наркоконтролю и противодействию торговле людьми.
О том, какого пола были дети и знакомы ли они были с пенсионером, не сообщается.
Согласно Уголовному кодексу, мужчине может грозить до 15 лет лишения свободы.