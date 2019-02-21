В Березе за насилие над малолетними задержан 80-летний пенсионер Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

Изменить размер текста: A A

В райцентре Береза Брестской области сотрудники милиции поймали 80-летнего местного жителя. Выяснилось, что еще в 2017 году пенсионер совершал у себя дома насильственные действия сексуального характера в отношении двух малолетних детей, сообщает МВД Беларуси в своем Twitter. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело.

Напомним, за домогательство к школьнице жителя Лоева посадили на 6,5 года >