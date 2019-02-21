2019-02-21T14:12:33+03:00
Происшествия
КП Беларусь

В Березе за насилие над малолетними задержан 80-летний пенсионер

В отношении него возбуждено уголовное дело
Павел МИЦКЕВИЧ
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В Березе за насилие над малолетними задержан 80-летний пенсионерВ Березе за насилие над малолетними задержан 80-летний пенсионерФото: Павел МИЦКЕВИЧ
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В райцентре Береза Брестской области сотрудники милиции поймали 80-летнего местного жителя. Выяснилось, что еще в 2017 году пенсионер совершал у себя дома насильственные действия сексуального характера в отношении двух малолетних детей, сообщает МВД Беларуси в своем Twitter. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело.

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