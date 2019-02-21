2019-02-21T14:14:58+03:00
Общество
КП Беларусь

Дальнобойщик прикорнул на пару часов, а воры разгрузили фуру

Двое воришек перегрузили в свой микроавтобус партию резиновых сапог и шины
Наталья ПАРТОЛИНА
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Воры выгрузили из фуры резиновые сапоги, пока водитель спал. Фото: УВД Витебского облисполкома.Воры выгрузили из фуры резиновые сапоги, пока водитель спал. Фото: УВД Витебского облисполкома.
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Всего пару часов подремал водитель фуры DAF, остановившись на отдых около одной из АЗС в Оршанском районе на трассе Е95, но успел лишиться части груза. Из фуры исчезла партия резиновых сапог и автопокрышки. Товар принадлежал ОАО «Белшина», его должны были продать в торговых сетях Витебской области. Общая стоимость похищенного составила около 3,5 тысячи рублей.

- Личности злоумышленников установлены, они задержаны, - рассказали в группе информации и общественных связей УВД Витебского облисполкома. - Это двое жителей Орши, одному 32 года, второму - 31. Мужчины подъехали к фуре на микроавтобусе и перегрузили часть товара из прицепа в свой автомобиль.

Все похищенное нашлось на складе, который арендовал один из воров, зарегистрированный как индивидуальный предприниматель. Сейчас правоохранительные органы устанавливают, причастны ли задержанные к другим фактам краж.

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