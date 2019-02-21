2019-02-21T14:18:06+03:00
Политика
КП Беларусь

Лукашенко анонсировал совещание с силовым блоком страны

Президент: если чиновник или человек в погонах совершил преступление - им надо умножать на два
Павел МИЦКЕВИЧ
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Лукашенко анонсировал совещание с силовым блоком страны. Фото: БелТАЛукашенко анонсировал совещание с силовым блоком страны. Фото: БелТА
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В Беларуси готовится совещание президента с силовым блоком республики. На встрече подведут итоги работы за прошлый год и обсудят текущие вопросы. Об этом стало известно 21 февраля, когда Александр Лукашенко принимал с докладом генерального прокурора Александра Конюка и поручил ему подключиться к подготовке совещания.

В тот же день президент встречался с председателем Следственного комитета Иваном Носкевичем. Наряду с другими вопросами Лукашенко коснулся темы раскрытия преступлений за счет невиновных людей.

- Все перед законом равны, но при этом надо иметь в виду одно: ни Господь, ни люди нас не простят, если мы накажем невиновного. Если мы не можем доказать, лучше не трогать этого человека. Если он негодяй - он все равно попадет, - цитирует президента его пресс-служба.

В то же время Лукашенко подчеркнул: если чиновник или человек в погонах совершил преступление - «им надо умножать на два».

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