В Витебске мужчина прыгнул в Западную Двину и остался жив

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В Витебске мужчина прыгнул с моста в Западную Двину, но остался жив. Обстоятельства произошедшего пока устанавливаются, сейчас известно лишь о том, что об инциденте сообщил очевидец. Мужчина прыгнул в реку с Кировского моста - находившиеся рядом сотрудники Госавтоинспекции и пришли на помощь к пострадавшему. Они достали мужчину из воды и передали его медикам, которые госпитализировали пытавшего совершить суицид.

Почему мужчина решился на отчаянный шаг и какого было его состояние в тот момент, пока выясняется, сообщает belta.by.