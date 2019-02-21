2019-02-21T14:11:42+03:00
Происшествия
КП Беларусь

В Витебске мужчина прыгнул в Западную Двину и остался жив

Сотрудники Госавтоинспекции достали мужчину из воды и передали его медикам
Павел МИЦКЕВИЧ
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В Витебске мужчина прыгнул в Западную Двину и остался живВ Витебске мужчина прыгнул в Западную Двину и остался живФото: Павел МИЦКЕВИЧ
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В Витебске мужчина прыгнул с моста в Западную Двину, но остался жив. Обстоятельства произошедшего пока устанавливаются, сейчас известно лишь о том, что об инциденте сообщил очевидец. Мужчина прыгнул в реку с Кировского моста - находившиеся рядом сотрудники Госавтоинспекции и пришли на помощь к пострадавшему. Они достали мужчину из воды и передали его медикам, которые госпитализировали пытавшего совершить суицид.

Почему мужчина решился на отчаянный шаг и какого было его состояние в тот момент, пока выясняется, сообщает belta.by.

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