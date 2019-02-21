Минобороны Беларуси будет улучшать отношения с НАТО

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Брифинг начальника Департамента международного военного сотрудничества Министерства обороны Беларуси генерал-майора Олега Воинова с военными атташе из 28 стран, аккредитованными при Минобороны, прошел 21 февраля во Дворце Республики в Минске. Глава департамента рассказал об уточненной Концепции международного военного сотрудничества на 2019 - 2023 годы. В ней говорится о стратегическом курсе на партнерство с Россией, а также о необходимости поэтапного улучшения отношений со странами - членами НАТО, Евросоюза и другими государствами, «которые уважительно относятся к суверенитету и территориальной целостности» Беларуси.

Численность белорусской армии не изменилась и составляет около 65 тыс. человек, сообщает по итогам брифинга Минобороны. Для повышения мотивированности к военной службе с 1 января больше чем в два раза повышено денежное довольствие военнослужащих срочной службы, отмечается в сообщении.

В 2019 году подразделения Вооруженных Сил Беларуси будут участвовать в нескольких учениях, в частности, в Сербии, Таджикистане и России.