Гомельский омоновец в свой выходной спас женщину от изнасилования

Подозреваемым оказался 20-летний безработный парень, которого недавно уже судили - за уклонение от воинского призыва

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Вечером 20 февраля в Гомеле пытались изнасиловать женщину. Но негодяю крупно не повезло: крики его жертвы о помощи услышал один из лучших бойцов ОМОНа, который живет в том же дворе, где совершалось преступление. У милиционера Андрея Воеводы был выходной день. Вечером он сидел дома, когда услышал с улицы громкие женские крики с просьбой о помощи. Выбежав на улицу, омоновец заметил под балконом мужчину, лежащего на женщине, которая кричала.

- Появление непрошеного свидетеля заставило нападавшего подняться, натянуть штаны и побежать. Милиционер начал преследование. Крики «Стой, милиция!» беглеца не остановили, и он спрятался в подъезде, - рассказывает официальный представитель УВД Гомельского облисполкома Виталий Пристромов.

Оказалось, что насильник бежал к себе домой, но не успел открыть дверь своей квартиры, как его настиг милиционер. Омоновец удерживал злоумышленника до прибытия вызванного наряда.

За покушение на изнасилование возбуждено уголовное дело. Подозреваемым оказался 20-летний безработный парень, которого недавно уже судили - за уклонение от воинского призыва.